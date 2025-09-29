Украинский журналист Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела (видео)

Буткевич был одним из трех номинантов, имя победителя объявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос.

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич - украинский журналист, правозащитник и соучредитель Центра прав человека "Зміна" и "Громадського радіо". Он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале российского вторжения 2022 года и стал командиром взвода.

Попав в плен, был приговорен россиянами к 13 годам заключения и провел более двух лет в жестоких условиях, прежде чем в октябре 2024 года был освобожден во время обмена пленными.

Фото: журналист и военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела (РБК-Украина)

Что известно о премии Вацлава Гавела

Премия имени Вацлава Гавела по правам человека ежегодно вручается за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами.

Награда учреждена в 2013 году Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation. Премия посвящена памяти Вацлава Гавела - последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии.

Соглашение об учреждении премии было подписано в Праге 25 марта 2013 года президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Жаном-Клодом Миньоном, главой Библиотеки Вацлава Гавела Мартой Смоликовой и председателем Руководящего комитета Charta 77 Foundation Франтишеком Янучем при участии министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга.

Премия Вацлава Гавела является правопреемницей Премии Парламентской ассамблеи Совета Европы по правам человека, которую присуждали каждые два года, начиная с 2007-го.

Лауреатом премии могут стать лица или неправительственные организации, работающие в направлении защиты прав человека. Каждому лауреату премии Вацлава Гавела вручается диплом, награда и денежная часть премии, которая составляет 60 тысяч евро.

Первым лауреатом премии стал белорусский правозащитник Олесь Беляцкий.