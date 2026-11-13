Український НРК Protector отримав бойовий модуль з кулеметом: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Української бронетехніки".

Зазначається, що на важкий наземний роботизований комплекс Protector встановили бойовий модуль із 12,7-мм кулеметом Browning M2 та провели демонстраційні стрільби.

Вогонь вели з дистанцій 100, 700 та тисячу метрів, як із місця, так і під час руху. Результативність стрільб склала понад 70% влучань.

За словами виробника, поєднання Protector із бойовим модулем "Таврія-12,7" розширює можливості застосування комплексу. Така конфігурація дозволяє платформі не лише виконувати логістичні завдання та евакуювати поранених, а й уражати наземні та повітряні цілі, зокрема інші безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.