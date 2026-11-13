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Український НРК Protector отримав бойовий модуль з кулеметом: відео

16:38 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Український НРК Protector отримав бойовий модуль з кулеметом: відео Фото: НРК Protector отримав бойовий модуль з кулеметом (mod.gov.ua)
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"Українська бронетехніка" продемонструвала військовим важкий наземний роботизований комплекс Protector із дистанційно керованим бойовим модулем "Таврія-12,7".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Української бронетехніки".

Зазначається, що на важкий наземний роботизований комплекс Protector встановили бойовий модуль із 12,7-мм кулеметом Browning M2 та провели демонстраційні стрільби.

Вогонь вели з дистанцій 100, 700 та тисячу метрів, як із місця, так і під час руху. Результативність стрільб склала понад 70% влучань.

За словами виробника, поєднання Protector із бойовим модулем "Таврія-12,7" розширює можливості застосування комплексу. Така конфігурація дозволяє платформі не лише виконувати логістичні завдання та евакуювати поранених, а й уражати наземні та повітряні цілі, зокрема інші безпілотники.

Нагадаємо, нещодавно компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.

Також ми писали, що українська компанія ARMOLAB представила розбірний наземний роботизований комплекс UNIMOD, створений для десантування з повітря.

Окрім того, в Україні створили унікальні наземні роботизовані комплекси з підвищеною маневреністю для бойових дій у підземних трубопроводах.

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