В Україні розробили розбірний НРК для десанту з повітря: деталі

Українська компанія ARMOLAB представила розбірний наземний роботизований комплекс UNIMOD, створений для десантування з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Зазначається, що новий наземний дрон складається з трьох окремих частин - двох окремих гусеничних модулів та платформи між ними.

Завдяки такій конструкції UNIMOD можна переносити частинами та збирати на місці. На відео розробники складають робота й демонструють його рух. За задумом компанії, НРК можна доставляти повітряним дроном у зібраному вигляді або окремими частинами.

Анонсовано, що серійний безпілотник важить сумарно близько 59 кілограм. Також він може розвивати швидкість до 6 км/год. Заявлена максимальна вантажопідйомність - до 100 кг. Виробник також пропонує варіант із колісним шасі. Серед можливих завдань - логістика та евакуація.

Нагадаємо, нещодавно компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.