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В Україні розробили розбірний НРК для десанту з повітря: деталі

14:15 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
В Україні розробили розбірний НРК для десанту з повітря: деталі Ілюстративне фото: в Україні розробили розбірний НРК для десанту з повітря (facebook.com/UALandForces)
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Українська компанія ARMOLAB представила розбірний наземний роботизований комплекс UNIMOD, створений для десантування з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Зазначається, що новий наземний дрон складається з трьох окремих частин - двох окремих гусеничних модулів та платформи між ними.

Завдяки такій конструкції UNIMOD можна переносити частинами та збирати на місці. На відео розробники складають робота й демонструють його рух. За задумом компанії, НРК можна доставляти повітряним дроном у зібраному вигляді або окремими частинами.

Анонсовано, що серійний безпілотник важить сумарно близько 59 кілограм. Також він може розвивати швидкість до 6 км/год. Заявлена максимальна вантажопідйомність - до 100 кг. Виробник також пропонує варіант із колісним шасі. Серед можливих завдань - логістика та евакуація.

Нагадаємо, нещодавно компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.

Окрім того, раніше повідомлялось, що хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Також раніше стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога.

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