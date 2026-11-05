Компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що такий підхід дає змогу скоротити виробничі витрати та пришвидшити запуск техніки у серійне виробництво.

Новим наземним дроном можна керувати дистанційно за допомогою оператора або використовувати автономний режим, що дозволяє машині самостійно пересуватися складними та небезпечними ділянками місцевості.

За створення платформи відповідала Renault Group, а компанія John Cockerill займалася розробкою технологій дистанційного управління й автономного руху. Під час проектування також були враховані вимоги французьких військових.

Найближчим часом Збройні сили Франції планують провести випробування Forefront Concept під час навчань і спеціальних тестів. За їхніми результатами Renault внесе необхідні зміни до конструкції та вдосконалить розробку з урахуванням отриманого досвіду експлуатації.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.

Фото: Renault представила повнопривідний НРК з запасом ходу понад 400 км (пресслужба компанії)

Збільшити цей показник можна завдяки встановленню додаткового модуля, який виконує функцію подовжувача запасу ходу. При цьому точні характеристики основної батареї та додаткового енергетичного блока компанія поки не розголошує.

Завдяки вантажопідйомності до 1000 кг Forefront Concept може виконувати різноманітні завдання. Серед можливих напрямів застосування - транспортування вантажів і матеріально-технічне забезпечення підрозділів, протидія безпілотникам, вогнева підтримка та евакуація.

У Renault Group підкреслюють, що нову дистанційно керовану платформу створювали з розрахунком на доступну вартість і можливість швидкого розгортання виробництва. Наразі інформація про ціну не оприлюднена. Водночас за наявності достатнього попиту Forefront Concept може отримати подальший розвиток і перейти до етапу серійного виготовлення.