Украинский НРК Protector получил боевой модуль с пулеметом: видео
"Украинская бронетехника" продемонстрировала военным тяжелый наземный роботизированный комплекс Protector с дистанционно управляемым боевым модулем "Таврия-12,7".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Украинской бронетехники".
На тяжелый наземный роботизированный комплекс Protector установили боевой модуль с 12,7-мм пулеметом Browning M2 и провели демонстрационные стрельбы.
Огонь вели с дистанций 100, 700 и 1000 метров, как с места, так и во время движения. Результативность стрельб составила более 70% попаданий.
По словам производителя, сочетание Protector с боевым модулем Таврия-12,7 расширяет возможности применения комплекса. Такая конфигурация позволяет платформе выполнять не только логистические задачи и эвакуировать раненых, но и поражать наземные и воздушные цели, в том числе другие беспилотники.
Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept , созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.
Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.
Также мы писали, что украинская компания ARMOLAB представила разборный наземный роботизированный комплекс UNIMOD , предназначенный для десантирования с воздуха.
Кроме того, в Украине были созданы уникальные наземные роботизированные комплексы с повышенной маневренностью для боевых действий в подземных трубопроводах.