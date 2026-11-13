ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Украинский НРК Protector получил боевой модуль с пулеметом: видео

16:38 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Украинский НРК Protector получил боевой модуль с пулеметом: видео Фото: НРК Protector получил боевой модуль с пулеметом (mod.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

"Украинская бронетехника" продемонстрировала военным тяжелый наземный роботизированный комплекс Protector с дистанционно управляемым боевым модулем "Таврия-12,7".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Украинской бронетехники".

На тяжелый наземный роботизированный комплекс Protector установили боевой модуль с 12,7-мм пулеметом Browning M2 и провели демонстрационные стрельбы.

Огонь вели с дистанций 100, 700 и 1000 метров, как с места, так и во время движения. Результативность стрельб составила более 70% попаданий.

По словам производителя, сочетание Protector с боевым модулем Таврия-12,7 расширяет возможности применения комплекса. Такая конфигурация позволяет платформе выполнять не только логистические задачи и эвакуировать раненых, но и поражать наземные и воздушные цели, в том числе другие беспилотники.

Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept , созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.

Также мы писали, что украинская компания ARMOLAB представила разборный наземный роботизированный комплекс UNIMOD , предназначенный для десантирования с воздуха.

Кроме того, в Украине были созданы уникальные наземные роботизированные комплексы с повышенной маневренностью для боевых действий в подземных трубопроводах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS