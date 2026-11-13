Украинский НРК Protector получил боевой модуль с пулеметом: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Украинской бронетехники".

На тяжелый наземный роботизированный комплекс Protector установили боевой модуль с 12,7-мм пулеметом Browning M2 и провели демонстрационные стрельбы.

Огонь вели с дистанций 100, 700 и 1000 метров, как с места, так и во время движения. Результативность стрельб составила более 70% попаданий.

По словам производителя, сочетание Protector с боевым модулем Таврия-12,7 расширяет возможности применения комплекса. Такая конфигурация позволяет платформе выполнять не только логистические задачи и эвакуировать раненых, но и поражать наземные и воздушные цели, в том числе другие беспилотники.

Напомним, недавно компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept , созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

Конструкция машины предусматривает установку двух электрических двигателей и системы управления колесами обеих осей. По информации производителя, на одном заряде аккумулятора транспортное средство способно преодолеть около 400 км.