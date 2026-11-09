В Україні розробили унікальні НРК для боїв у трубопроводах: деталі

В Україні створили унікальні наземні роботизовані комплекси з підвищеною маневреністю для бойових дій у підземних трубопроводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Хартії".

"Для операції "Велес" - у газогоні на Куп’янщині – "Хартія" розробляє унікальні НРК. Ці наземні роботи тепер підземні - адаптовані до умов вузької труби та специфічних задач нового домену війни", - йдеться у повідомленні "Хартії".

Як зазначив командир батальйону НРК на позивний "Математик", робота під землею технічно складніша, а готові цивільні машини для тунелів завеликі для таких умов. Тому останнім часом підрозділ працює над кількома власними розробками.

"Ми мусимо домінувати під землею", - зазначив військовий. Характеристики, ціни та тираж нових наземних дронів у військовому підрозділі поки що не розкривають.

Нагадаємо, нещодавно компанія Renault Group представила модульний НРК під назвою Forefront Concept, створений на основі вже перевірених автомобільних технологій і комплектуючих.

Конструкція машини передбачає встановлення двох електричних двигунів і системи керування колесами обох осей. За інформацією виробника, на одному заряді акумулятора транспортний засіб здатний подолати приблизно 400 км.