ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український дрон доставив гуманітарку на окуповану частину Херсонської області (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 14 червня 2023 21:52
Український дрон доставив гуманітарку на окуповану частину Херсонської області (відео) Фото: керування дроном (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Український дрон доставив гуманітарну допомогу жителям окупованої частини Херсонської області, оскільки росіяни не допомагають їм після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні.

"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - додав Федоров.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни