Український дрон доставив гуманітарку на окуповану частину Херсонської області (відео)
Український дрон доставив гуманітарну допомогу жителям окупованої частини Херсонської області, оскільки росіяни не допомагають їм після підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні.
"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - додав Федоров.
Підрив Каховської ГЕС
6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.
Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.
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