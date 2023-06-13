У Голій Пристані окупанти змушують населення дякувати на камеру за "евакуацію", - Генштаб

У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області російські загарбники змушують місцеве населення дякувати на камеру підрозділам "МЧС РФ" за нібито евакуацію. Хоча насправді вони цивільних не рятують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У затопленій Голій Пристані окупанти зберігають свою присутність, здійснюють обстріли евакуаційних пунктів та звинувачують у цьому підрозділи ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "МЧС РФ" за нібито порятунок та евакуацію.

Хоча, як зазначають у Генштабі, весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного.

Окрім того, після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель.

Підрив Каховської ГЕС та евакуація з Херсонської області

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Українська влада надає всю необхідну допомогу мешканцям вільних територій та проводить евакуацію населення.

Проте російські окупанти ускладнюють евакуацію населення. Вони обстрілюють Херсон і область і не дають постраждалим безпечно врятуватися. Водночас загарбники забороняють і відмовляються евакуювати жителів лівого берега Херсонської області, яка окупована росіянами.

Росіяни мало того, що не рятують місцеве населення, а стріляють у спини тим, хто намагається евакуюватись.

Зокрема, окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу постраждали 23 людей, троє - загинули.

Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни активно розграбовують населені пункти.

До того ж у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області російські загарбники дозволяють евакуюватися цивільним тільки після отримання хабаря.