Украинский дрон доставил гуманитарку на оккупированную часть Херсонской области (видео)
Украинский дрон доставил гуманитарную помощь жителям оккупированной части Херсонской области, поскольку россияне не помогают им после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Эксклюзивные кадры с временно оккупированного левого берега Днепра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине.
"Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации. Украина ежедневно борется за жизни людей, которые оказались в ловушке", - добавил Федоров.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня, российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.
Между тем, например, в Голой Пристани россияне разрешают эвакуацию только после получения взятки. "Спасенных" гражданских заставляют благодарить камеру.
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