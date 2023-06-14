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Украинский дрон доставил гуманитарку на оккупированную часть Херсонской области (видео)

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Украина, Среда 14 июня 2023 21:52
Украинский дрон доставил гуманитарку на оккупированную часть Херсонской области (видео) Фото: управление дроном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский дрон доставил гуманитарную помощь жителям оккупированной части Херсонской области, поскольку россияне не помогают им после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Эксклюзивные кадры с временно оккупированного левого берега Днепра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине.

"Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации. Украина ежедневно борется за жизни людей, которые оказались в ловушке", - добавил Федоров.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня, российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

Между тем, например, в Голой Пристани россияне разрешают эвакуацию только после получения взятки. "Спасенных" гражданских заставляют благодарить камеру.

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