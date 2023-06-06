Порушення законів війни та екоцид: через підрив Каховської ГЕС розпочато розслідування

Через підрив росіянами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram .

За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС в Херсонській області.

"В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора",- йдеться в повідомленні.

Масштаби підриву ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня. Як повідомили в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО, після чого проведуть засідання Державної комісії ТЕБ та НС.