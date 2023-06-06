ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порушення законів війни та екоцид: через підрив Каховської ГЕС розпочато розслідування

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 червня 2023 10:19
Порушення законів війни та екоцид: через підрив Каховської ГЕС розпочато розслідування
Автор: Олександр Білоус

Через підрив росіянами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram.

За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС в Херсонській області.

"В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора",- йдеться в повідомленні.

Масштаби підриву ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня. Як повідомили в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО, після чого проведуть засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет