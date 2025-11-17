Українських військових можуть залучити до оборони східних кордонів ЄС від Росії, - єврокомісар

Українських солдатів можуть направити для допомоги в обороні Євросоюзу від Росії. Але це можливо тільки після мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Було б добре, якби українська армія, яка пройшла бойовий досвід, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону - починаючи з Балтійського регіону та в Литві, поряд з німецькою бригадою і батальйонами США, що ротуються", - зазначив Кубілюс.

Він також уточнив, що будь-яке розгортання українських військ не вплине на відправлення Німеччиною бронетанкової бригади до Литви, присутність американських військ у регіоні і положення про колективну оборону НАТО за статтею 5.

"Ми, литовці, винесли з нашої історії урок, що краще мати кілька гарантій своєї безпеки", - заявив він, уточнивши, що норму про колективну оборону НАТО має бути підкріплено власними безпековими ініціативами ЄС "із чітким механізмом їхньої реалізації".

Politico звертає увагу, що наразі відправлення українських військових для допомоги в захисті кордонів ЄС - дуже віддалена перспектива, оскільки росіяни продовжують свій наступ на сході України, а диктатор Володимир Путін не демонструє готовність піти на компроміси для завершення війни.