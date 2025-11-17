ua en ru
Украинских военных могут привлечь к обороне восточных границ ЕС от России, - еврокомиссар

Брюссель, Понедельник 17 ноября 2025 17:06
Украинских военных могут привлечь к обороне восточных границ ЕС от России, - еврокомиссар Фото: Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по обороне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинских солдат могут направить для помощи в обороне Евросоюза от России. Но это возможно только после мирной сделки между Киевом и Москвой.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Было бы хорошо, если бы прошедшая боевой опыт украинская армия, после установления мира в Украине, была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона - начиная с Балтийского региона и в Литве, наряду с немецкой бригадой и ротирующимися батальонами США", - отметил Кубилюс.

Он также уточнил, что любое развертывание украинских войск не повлияет на отправку Германией бронетанковой бригады в Литву, присутствие американских войск в регионе и положение о коллективной обороне НАТО по статье 5.

"Мы, литовцы, извлекли из нашей истории урок, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности", - заявил он, уточнив, что норма о коллективной обороне НАТО должна быть подкреплена собственными инициативами по безопасности ЕС "с четким механизмом их реализации".

Politico обращает внимание, что пока отправка украинских военных для помощи в защите границ ЕС - очень отдаленная перспектива, поскольку россияне продолжают свое наступление на востоке Украины, а диктатор Владимир Путин не показывает готовность пойти на компромиссы для завершения войны.

Украина поможет Литве в защите неба

Напомним, на фоне российских провокаций с нарушением воздушного пространства стран Евросоюза страны восточного фланга НАТО начали обращаться к Украине, чтобы получить опыт уничтожения воздушных целей.

В частности, в воздушное пространство Литвы вторгался российский ударный беспилотник "Гербера".

В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой рассказал, что Украина обязательно поможет Литве справиться с вызовами в контексте защиты неба.

