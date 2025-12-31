Українських моряків звільнено з піратського полону у Сенегалі

Дев’ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з піратського полону у Сенегалі завдяки зусиллям судновласника та українського посольства.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Йдеться про інцидент, який стався 3 грудня 2025 року. Тоді на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї.

За даними Департаменту консульської служби МЗС України, тоді було захоплено всіх дев’ятьох членів екіпажу, серед яких опинилися й двоє українців.

Даний інцидент привернув увагу міжнародної спільноти та українських дипломатів, які невідкладно розпочали координацію дій для визволення полонених. Відтоді судновласник разом із представниками Посольства України в Сенегалі активно працювали над забезпеченням безпечного повернення моряків.

І от 25 грудня 2025 року полонених було звільнено. Це відбулось завдяки скоординованим діям судновласника, його представників та співробітників Посольства України в Сенегалі.

Українські дипломати наголосили, що успішне повернення моряків стало можливим завдяки оперативній комунікації та міжнародній підтримці.

Моряків одразу передали медикам для огляду, і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. Всі повертаються додому, де на них чекають рідні та близькі.