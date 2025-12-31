Українських моряків звільнено з піратського полону у Сенегалі
Дев’ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з піратського полону у Сенегалі завдяки зусиллям судновласника та українського посольства.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.
Йдеться про інцидент, який стався 3 грудня 2025 року. Тоді на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї.
За даними Департаменту консульської служби МЗС України, тоді було захоплено всіх дев’ятьох членів екіпажу, серед яких опинилися й двоє українців.
Даний інцидент привернув увагу міжнародної спільноти та українських дипломатів, які невідкладно розпочали координацію дій для визволення полонених. Відтоді судновласник разом із представниками Посольства України в Сенегалі активно працювали над забезпеченням безпечного повернення моряків.
І от 25 грудня 2025 року полонених було звільнено. Це відбулось завдяки скоординованим діям судновласника, його представників та співробітників Посольства України в Сенегалі.
Українські дипломати наголосили, що успішне повернення моряків стало можливим завдяки оперативній комунікації та міжнародній підтримці.
Моряків одразу передали медикам для огляду, і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. Всі повертаються додому, де на них чекають рідні та близькі.
Атаки піратів
Нагадаємо, що у березні 2024 року індійський військово-морський флот передав 35 затриманих сомалійських піратів поліції Мумбаї. Ці особи стануть першими, кого притягнуть до відповідальності за антипіратським законом Індії, ухваленим у 2022 році.
Раніше індійські військово-морські сили за участю сил спеціальногоб призначення відбили вантажне судно у піратів Сомалі і врятували 17 членів екіпажу.
До речі, свого часу в ООН наголошували на потребі підвищеної готовності до піратських атак біля африканського узбережжя, оскільки останні захоплення суден викликають занепокоєння, що обходження суден навколо Червоного моря та Суецького каналу може збільшити кількість таких інцидентів.