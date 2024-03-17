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Індійські військові відбили у сомалійських піратів суховантаж і врятували 17 моряків

Неділя 17 березня 2024 03:34
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Індійські військові відбили у сомалійських піратів суховантаж і врятували 17 моряків Фото: індійські військові відбили у піратів Сомалі суховантажне судно (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Індійські військово-морські сили за участю сил спеціального призначення відбили вантажне судно у піратів Сомалі, і врятували 17 членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що всі 35 піратів на борту суховантажного судна Ruen під мальтійським прапором здалися, військові також перевірили судно на наявність незаконної зброї, боєприпасів та контрабанди. Ruen був захоплений піратами минулого року.

За даними індійських військових, судно могло використовуватися як плавуча база для захоплення інших вантажних суден біля берегів Сомалі. Захоплення Ruen стало першим успішним захопленням судна, в якому брали участь пірати Сомалі, з 2017 року, коли жорсткі заходи міжнародних військово-морських сил зупинили серію захоплень в Аденській затоці та Індійському океані.

Індія останніми місяцями розмістила щонайменше 12 військових кораблів на схід від Червоного моря для забезпечення безпеки судноплавства. Як раніше заявляли представники індійських ВМС, лише з 1 грудня військові зареєстрували щонайменше 17 випадків угону, спроб угону та підозрілих підходів до судів.

Що передувало

Раніше військово-морські сили Індії евакуювали екіпаж судна True Confidence, яке раніше було атаковане хуситами в Червоному морі. Повідомляється, що 20 членів екіпажу та трьох озброєних охоронців на борту було доставлено до лікарні в Джибуті індійським військовим кораблем.

6 березня про обстріл судна True Confidence під прапором Барбадосу розповіли у посольстві Британії у Ємені. У дипломатичному відомстві зазначили, що в результаті атаки загинули щонайменше два моряки. Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що True Confidence нібито належить американцям.

Двоє із загиблих були громадянами Філіппін, а третій – в'єтнамцем. Зазначається, що в ході атаки ще двоє філіппінців також отримали серйозні поранення.

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