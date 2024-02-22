В ООН попередили про збільшення атак піратів на судна, що йдуть із Червоного моря

В ООН попередили про необхідність бути в стані підвищеної готовності до піратства біля африканського узбережжя після того, як захоплення суден останніми місяцями спричинило побоювання, що відведення суден від Червоного моря і Суецького каналу призведе до зростання кількості захоплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генеральний секретар Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгес повідомив, що його організація провела переговори з владою Сомалі на сході Африки і країн, розташованих у Гвінейській затоці на заході континенту. Вони обговорили зусилля, спрямовані на те, щоб піратство знову не перетворилося на серйозну проблему.

З грудня багато судноплавних компаній переспрямували свої рейси з Червоного моря і Суецького каналу на маршрути, що дають змогу уникнути нападів хуситів з Ємену. Це призвело до того, що судна прямують у води Індійського океану і Західної Африки, де зазвичай спостерігається менший трафік.

Домінгес зазначив, що судна, як і раніше, вживають запобіжних заходів біля африканських берегів, і закликав компанії повернутися до суворого рівня безпеки, який був під час попередньої кризи піратства.

"Вони повинні відповідати тим, що були в 2008-2012 роках біля берегів Сомалі", - сказав він.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії минулого місяця попередило мореплавців про існування двох можливих "піратських груп", що діють в Індійському океані.

Одне судно, захоплене в грудні, залишилося біля берегів Сомалі, а наступного місяця пірати ненадовго захопили інший балкер, після чого його звільнили індійські військово-морські сили. У західній Африці в січні біля берегів Екваторіальної Гвінеї пірати викрали частину екіпажу танкера, який ненадовго захопив судно.

"Ми проводимо бесіди з державами-членами, що оточують Гвінейську затоку, щоб вони знали, що у зв'язку зі збільшенням обсягу перевезень у цьому регіоні ми маємо уникати нової ескалації або збільшення кількості випадків піратства", - сказав Домінгес.

У період з 2008 до 2012 року пірати захопили десятки комерційних суден у водах Сомалі, а хвиля піратства, пік якої припав на 2018 рік, призвела до зростання кількості викрадень і пограбувань суден біля берегів Західної Африки. Обидві проблеми були значною мірою вирішені завдяки вжиттю заходів безпеки на борту, включно з найманням озброєної охорони. Деякі прибережні держави також активізували антипіратські дії.

Операція США через атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Напередодні хусіти здійснили атаку на американський корабель, який перевозив гуманітарну допомогу.

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