Украинские моряки освобождены из пиратского плена в Сенегале

Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из пиратского плена в Сенегале благодаря усилиям судовладельца и украинского посольства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Речь идет об инциденте, который произошел 3 декабря 2025 года. Тогда на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

По данным Департамента консульской службы МИД Украины, тогда были захвачены все девять членов экипажа, среди которых оказались и двое украинцев.

Данный инцидент привлек внимание международного сообщества и украинских дипломатов, которые безотлагательно начали координацию действий для освобождения пленных. С тех пор судовладелец вместе с представителями Посольства Украины в Сенегале активно работали над обеспечением безопасного возвращения моряков.

И вот 25 декабря 2025 года пленные были освобождены. Это произошло благодаря скоординированным действиям судовладельца, его представителей и сотрудников Посольства Украины в Сенегале.

Украинские дипломаты отметили, что успешное возвращение моряков стало возможным благодаря оперативной коммуникации и международной поддержке.

Моряков сразу передали медикам для осмотра, и сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Все возвращаются домой, где их ждут родные и близкие.