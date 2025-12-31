ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Украинские моряки освобождены из пиратского плена в Сенегале

Сенегал, Среда 31 декабря 2025 18:33
UA EN RU
Украинские моряки освобождены из пиратского плена в Сенегале Иллюстративное фото: атака пиратов на корабль (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из пиратского плена в Сенегале благодаря усилиям судовладельца и украинского посольства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Речь идет об инциденте, который произошел 3 декабря 2025 года. Тогда на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

По данным Департамента консульской службы МИД Украины, тогда были захвачены все девять членов экипажа, среди которых оказались и двое украинцев.

Данный инцидент привлек внимание международного сообщества и украинских дипломатов, которые безотлагательно начали координацию действий для освобождения пленных. С тех пор судовладелец вместе с представителями Посольства Украины в Сенегале активно работали над обеспечением безопасного возвращения моряков.

И вот 25 декабря 2025 года пленные были освобождены. Это произошло благодаря скоординированным действиям судовладельца, его представителей и сотрудников Посольства Украины в Сенегале.

Украинские дипломаты отметили, что успешное возвращение моряков стало возможным благодаря оперативной коммуникации и международной поддержке.

Моряков сразу передали медикам для осмотра, и сейчас их состояние оценивают как удовлетворительное. Все возвращаются домой, где их ждут родные и близкие.

Атаки пиратов

Напомним, что в марте 2024 года индийский военно-морской флот передал 35 задержанных сомалийских пиратов полиции Мумбаи. Эти лица станут первыми, кого привлекут к ответственности по антипиратскому закону Индии, принятому в 2022 году.

Ранее индийские военно-морские силы с участием сил специального назначения отбили грузовое судно у пиратов Сомали и спасли 17 членов экипажа.

Кстати, в свое время в ООН отмечали необходимость повышенной готовности к пиратским атакам у африканского побережья, поскольку последние захваты судов вызывают беспокойство, что обхождение судов вокруг Красного моря и Суэцкого канала может увеличить количество таких инцидентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Сенегал
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем