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Загрожує довічне: сомалійських піратів вперше віддадуть під суд

Неділя 24 березня 2024 03:29
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Загрожує довічне: сомалійських піратів вперше віддадуть під суд Фото: Скріншот з відео nation.africa
Автор: Вадим Ребрина

Індійський військово-морський флот передав 35 захоплених піратів Сомалі поліції в Мумбаї. Вони будуть першими, притягнутими до відповідальності за антипіратським законом Індії від 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія, найбільша національна сила в Аденській затоці та північному регіоні Аравійського моря, захопила піратів з вантажного судна "Руен" минулого тижня, через три місяці після того, як його викрали біля узбережжя Сомалі.

З листопада пірати здійснили або спробували здійснити захоплення понад 20 суден, що призвело до збільшення витрат на страхування та безпеку з боку світових компаній.

Піратам, захопленим індійськими командос, загрожує довічне ув'язнення. Вони першими будуть притягнуті до відповідальності за антипіратським законом Індії від 2022 року, який дозволяє військово-морському флоту затримувати та заарештовувати піратів у відкритому морі.

Сомалійці використовували "Руен" як свій "базовий корабель" для атак на інші судна, заявили у ВМФ. Спецназівці врятували всіх 17 членів екіпажу.

За даними ВМФ, Індія відреагувала на 18 інцидентів, задіявши по черзі 21 корабель та 5000 осіб особового складу, взявши на абордаж та дослідивши понад 1000 суден. Її безпрецедентна присутність призвела до того, що за кілька днів було розгорнуто понад дюжину військових кораблів.

Нагадаємо, 17 березня індійські військово-морські сили за участю сил спеціального призначення відбили вантажне судно у піратів Сомалі і врятували 17 членів екіпажу.

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