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Українських експертів допустили до місця падіння ракети у Польщі

Фото: українських експертів допустили до місця падіння ракети у Польщі (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Константин Широкун

Канцелярія президента Польщі підтвердила, що українських експертів допустили до місця падіння ракети на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter канцелярії президента Польщі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала запрошення приєднатися до спеціальної міжнародної комісії з розслідування обставин ракетного удару по Польщі.

"Вчора ми наполягли на тому, щоб брати участь у створенні міжнародної комісії з розслідування, і отримали на це згоду. Справді, з самого ранку наші фахівці виїхали на місце та приєдналися до цієї професійної спільноти", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Пізніше стало відомо, що військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

За словами Зеленського, він не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета. Також президент хоче, щоб українська сторона брала участь у розслідуванні інциденту.

США, у свою чергу, покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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