Українських експертів допустили до місця падіння ракети у Польщі

Канцелярія президента Польщі підтвердила, що українських експертів допустили до місця падіння ракети на сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter канцелярії президента Польщі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна одержала запрошення приєднатися до спеціальної міжнародної комісії з розслідування обставин ракетного удару по Польщі.
"Вчора ми наполягли на тому, щоб брати участь у створенні міжнародної комісії з розслідування, і отримали на це згоду. Справді, з самого ранку наші фахівці виїхали на місце та приєдналися до цієї професійної спільноти", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 15 листопада у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.
Пізніше стало відомо, що військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.
За словами Зеленського, він не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета. Також президент хоче, щоб українська сторона брала участь у розслідуванні інциденту.
США, у свою чергу, покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від того, якими будуть результати розслідування.
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