Украинских экспертов допустили к месту падения ракеты в Польше

Канцелярия президента Польши подтвердила, что украинских экспертов допустили на место падения ракеты на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии президента Польши.

"Вчера мы настояли на том, чтобы участвовать в создании международной комиссии по расследованию, и получили на это согласие. Действительно, с самого утра наши специалисты выехали на место и присоединились к этому профессиональному сообществу", - отметил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение присоединиться к специальной международной комиссии по расследованию обстоятельств ракетного удара по Польше.

Напомним, 15 ноября в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Позже стало известно, что военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

По словам Зеленского, он не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Также президент хочет, чтобы украинская сторона участвовала в расследовании инцидента.

США, в свою очередь, возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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