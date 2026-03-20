Українських експертів на Близькому Сході побільшало, будуть "серйозні угоди", - Зеленський

Переговори з Близьким Сходом

Україна активно веде технічну роботу з країнами Близького Сходу - на рівні міністерств оборони та безпосередньо з лідерами держав.

"Передусім ми працюємо з Близьким Сходом, з лідерами, на рівні технічному, з міністерствами оборони. І, в принципі, ми готуємо серйозні домовленості, угоди - подивимось, коли вони будуть готові", - сказав Зеленський.

Drone deal для США

Зеленський нагадав, що ще рік тому Україна запропонувала Сполученим Штатам угоду щодо дронів. За його словами, йдеться не лише про дрони-перехоплювачі - до пакету входять морські та далекобійні безпілотники, які вже перевірені в бойових умовах, а також обмін знаннями і навчання.

"Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером, Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий", - додав президент.

Він сказав, що наша переговорна група обговорюватиме і це питання.

228 фахівців у п'яти країнах

Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських експертів - більше, ніж раніше повідомлялося.

Зеленський уточнив, що деталі місії не розголошуватиме. Водночас він відзначив, що місцеві фахівці з протиповітряної оборони мають хороший рівень підготовки, проте спеціалізуються переважно на балістичних загрозах.

"Що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "Шахедів", я думаю, окрім нашого, ні в кого такого досвіду немає", - наголосив президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.

Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.

Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.

Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".