Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украинских экспертов на Ближнем Востоке стало больше, будут "серьезные сделки", - Зеленский

16:13 20.03.2026 Пт
3 мин
Соглашения с Ближним Востоком почти готовы. Сколько украинцев уже в регионе?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по оборонным соглашениям и параллельно предлагает США так называемую drone deal.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Переговоры с Ближним Востоком

Украина активно ведет техническую работу со странами Ближнего Востока - на уровне министерств обороны и непосредственно с лидерами государств.

"Прежде всего мы работаем с Ближним Востоком, с лидерами, на уровне техническом, с министерствами обороны. И, в принципе, мы готовим серьезные договоренности, соглашения - посмотрим, когда они будут готовы", - сказал Зеленский.

Drone deal для США

Зеленский напомнил, что еще год назад Украина предложила Соединенным Штатам соглашение по дронам. По его словам, речь идет не только о дронах-перехватчиках - в пакет входят морские и дальнобойные беспилотники, которые уже проверены в боевых условиях, а также обмен знаниями и обучение.

"Я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером, Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов", - добавил президент.

Он сказал, что наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос.

228 специалистов в пяти странах

Сейчас в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании находятся 228 украинских экспертов - больше, чем ранее сообщалось.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уникальном опыте ВСУ, приобретенном в войне с Россией (инфографика РБК-Украина)

Зеленский уточнил, что детали миссии не будет разглашать. В то же время он отметил, что местные специалисты по противовоздушной обороне имеют хороший уровень подготовки, однако специализируются преимущественно на баллистических угрозах.

"Что касается малой ПВО, как работать против массированных ударов "Шахедов", я думаю, кроме нашего, ни у кого такого опыта нет", - подчеркнул президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские инструкторы, командированные на Ближний Восток, были поражены неэффективностью союзников в борьбе с дронами.

В частности, тем, что на одну цель тратили по восемь ракет Patriot стоимостью более 3 миллионов долларов каждая.

Союзники также не использовали сложные расчеты, которые Украина наработала за годы войны для улучшения перехвата вражеских целей.

Кроме того, украинские специалисты обратили внимание на критическую проблему маскировки: дорогие радары союзников месяцами стояли на одном месте и были уничтожены несколькими дешевыми "Шахедами".

В то же время США обратились к Украине за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке, и Зеленский поручил секретарю СНБО Умерову привлечь армию и МИД для оценки ситуации вокруг Ормузского пролива.

Украинские команды уже оказывают помощь пяти государствам в построении защиты от "Шахедов", а запросы поступают и от других стран.

Киев подчеркивает, что принципиально выступает против любого успеха Ирана в регионе, поскольку тот является союзником России.

