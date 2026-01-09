Офіс омбудсмена виявив порушення прав українських дітей у Туреччині: деталі

Український омбудсмен оприлюднив офіційну позицію щодо умов перебування дітей, яких після початку повномасштабної війни евакуювали з Дніпропетровщини до Туреччини.

Йдеться про понад 500 дітей із закладів інституційного догляду та сімейних форм виховання, які були розміщені у готелях. Ще на початку 2024 року Офіс омбудсмена почав отримувати сигнали про можливі зловживання.

"Ще на початку 2024 безпосередньо від дітей, а також з інших джерел, до Офісу омбудсмена надходила інформація про можливі порушення прав неповнолітніх", - заявив уповноважений з прав людини.

Після повернення частини дітей в Україну його представники відвідали родини, а у березні було ініційовано моніторинговий візит до Туреччини.

За словами омбудсмена, свідчення дітей виявили системне насильство та грубі порушення безпеки.

"Ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших", - зазначено у звіті.

Серед зафіксованих фактів - ізоляція дітей, заборона спілкування з турецькими психологами, покарання позбавленням їжі та відсутність контролю за їхнім пересуванням.

"Супроводжуючі особи забороняли вихованцям спілкуватися з психологами турецької сторони, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав", - наголосив Лубінець.

Усі порушення підтверджені турецькою стороною.

"Всі виявлені порушення підтверджені головним омбудсменом Туреччини, який підписав окремий звіт", - підкреслюється в офіційній позиції.

Матеріали вже передані прем’єр-міністру України, відповідальним міністерствам та Офісу Генерального прокурора.

"До ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей", - повідомив він.