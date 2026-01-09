Офіс омбудсмена виявив порушення прав українських дітей у Туреччині: деталі

Офіс омбудсмена України підтвердив системні порушення прав понад 500 українських дітей, евакуйованих до Туреччини. Частину фактів, за словами уповноваженого, підтвердила і турецька сторона під час міжнародного моніторингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Український омбудсмен оприлюднив офіційну позицію щодо умов перебування дітей, яких після початку повномасштабної війни евакуювали з Дніпропетровщини до Туреччини.
Йдеться про понад 500 дітей із закладів інституційного догляду та сімейних форм виховання, які були розміщені у готелях. Ще на початку 2024 року Офіс омбудсмена почав отримувати сигнали про можливі зловживання.
"Ще на початку 2024 безпосередньо від дітей, а також з інших джерел, до Офісу омбудсмена надходила інформація про можливі порушення прав неповнолітніх", - заявив уповноважений з прав людини.
Після повернення частини дітей в Україну його представники відвідали родини, а у березні було ініційовано моніторинговий візит до Туреччини.
За словами омбудсмена, свідчення дітей виявили системне насильство та грубі порушення безпеки.
"Ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших", - зазначено у звіті.
Серед зафіксованих фактів - ізоляція дітей, заборона спілкування з турецькими психологами, покарання позбавленням їжі та відсутність контролю за їхнім пересуванням.
"Супроводжуючі особи забороняли вихованцям спілкуватися з психологами турецької сторони, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав", - наголосив Лубінець.
Усі порушення підтверджені турецькою стороною.
"Всі виявлені порушення підтверджені головним омбудсменом Туреччини, який підписав окремий звіт", - підкреслюється в офіційній позиції.
Матеріали вже передані прем’єр-міністру України, відповідальним міністерствам та Офісу Генерального прокурора.
"До ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей", - повідомив він.
Розслідування "Слідство.Інфо" стало першим публічним сигналом про можливі порушення прав українських дітей, евакуйованих до Туреччини.
Журналісти оприлюднили фрагменти внутрішнього звіту Офісу омбудсмена, в якому йшлося про фізичне й психологічне насильство, ізоляцію дітей та інші серйозні зловживання, що викликало широкий суспільний резонанс і змусило державні органи публічно реагувати на ситуацію.
Нагадаємо, ще одну групу дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні вже вдалося повернути понад 1600 дітей з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Саме масова депортація українських дітей стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.