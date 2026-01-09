Офис омбудсмена выявил нарушения прав украинских детей в Турции: детали

Украинский омбудсмен обнародовал официальную позицию относительно условий пребывания детей, которых после начала полномасштабной войны эвакуировали из Днепропетровской области в Турцию.

Речь идет о более 500 детей из учреждений институционального ухода и семейных форм воспитания, которые были размещены в гостиницах. Еще в начале 2024 года Офис омбудсмена начал получать сигналы о возможных злоупотреблениях.

"Еще в начале 2024 года непосредственно от детей, а также из других источников, в Офис омбудсмена поступала информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних", - заявил уполномоченный по правам человека.

После возвращения части детей в Украину его представители посетили семьи, а в марте был инициирован мониторинговый визит в Турцию.

По словам омбудсмена, показания детей выявили системное насилие и грубые нарушения безопасности.

"Эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших", - говорится в отчете.

Среди зафиксированных фактов - изоляция детей, запрет общения с турецкими психологами, наказание лишением пищи и отсутствие контроля за их передвижением.

"Сопровождающие лица запрещали воспитанникам общаться с психологами турецкой стороны, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав", - подчеркнул Лубинец.

Все нарушения подтверждены турецкой стороной.

"Все выявленные нарушения подтверждены главным омбудсменом Турции, который подписал отдельный отчет", - подчеркивается в официальной позиции.

Материалы уже переданы премьер-министру Украины, ответственным министерствам и Офису Генерального прокурора.

"В ОГП были направлены материалы, которые могут свидетельствовать о совершении жестокого обращения в отношении детей", - сообщил он.