Головна » Новини » Війна в Україні

Офіс омбудсмена виявив порушення прав українських дітей у Туреччині: деталі

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 21:14
UA EN RU
Офіс омбудсмена виявив порушення прав українських дітей у Туреччині: деталі Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Офіс омбудсмена України підтвердив системні порушення прав понад 500 українських дітей, евакуйованих до Туреччини. Частину фактів, за словами уповноваженого, підтвердила і турецька сторона під час міжнародного моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Український омбудсмен оприлюднив офіційну позицію щодо умов перебування дітей, яких після початку повномасштабної війни евакуювали з Дніпропетровщини до Туреччини.

Йдеться про понад 500 дітей із закладів інституційного догляду та сімейних форм виховання, які були розміщені у готелях. Ще на початку 2024 року Офіс омбудсмена почав отримувати сигнали про можливі зловживання.

"Ще на початку 2024 безпосередньо від дітей, а також з інших джерел, до Офісу омбудсмена надходила інформація про можливі порушення прав неповнолітніх", - заявив уповноважений з прав людини.

Після повернення частини дітей в Україну його представники відвідали родини, а у березні було ініційовано моніторинговий візит до Туреччини.

За словами омбудсмена, свідчення дітей виявили системне насильство та грубі порушення безпеки.

"Ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших", - зазначено у звіті.

Серед зафіксованих фактів - ізоляція дітей, заборона спілкування з турецькими психологами, покарання позбавленням їжі та відсутність контролю за їхнім пересуванням.

"Супроводжуючі особи забороняли вихованцям спілкуватися з психологами турецької сторони, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав", - наголосив Лубінець.

Усі порушення підтверджені турецькою стороною.

"Всі виявлені порушення підтверджені головним омбудсменом Туреччини, який підписав окремий звіт", - підкреслюється в офіційній позиції.

Матеріали вже передані прем’єр-міністру України, відповідальним міністерствам та Офісу Генерального прокурора.

"До ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей", - повідомив він.

Розслідування "Слідство.Інфо" стало першим публічним сигналом про можливі порушення прав українських дітей, евакуйованих до Туреччини.

Журналісти оприлюднили фрагменти внутрішнього звіту Офісу омбудсмена, в якому йшлося про фізичне й психологічне насильство, ізоляцію дітей та інші серйозні зловживання, що викликало широкий суспільний резонанс і змусило державні органи публічно реагувати на ситуацію.

Нагадаємо, ще одну групу дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні вже вдалося повернути понад 1600 дітей з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Саме масова депортація українських дітей стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

