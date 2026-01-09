ua en ru
Офис омбудсмена выявил нарушения прав украинских детей в Турции: детали

Украина, Пятница 09 января 2026 21:14
Офис омбудсмена выявил нарушения прав украинских детей в Турции: детали Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Офис омбудсмена Украины подтвердил системные нарушения прав более 500 украинских детей, эвакуированных в Турцию. Часть фактов, по словам уполномоченного, подтвердила и турецкая сторона во время международного мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Украинский омбудсмен обнародовал официальную позицию относительно условий пребывания детей, которых после начала полномасштабной войны эвакуировали из Днепропетровской области в Турцию.

Речь идет о более 500 детей из учреждений институционального ухода и семейных форм воспитания, которые были размещены в гостиницах. Еще в начале 2024 года Офис омбудсмена начал получать сигналы о возможных злоупотреблениях.

"Еще в начале 2024 года непосредственно от детей, а также из других источников, в Офис омбудсмена поступала информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних", - заявил уполномоченный по правам человека.

После возвращения части детей в Украину его представители посетили семьи, а в марте был инициирован мониторинговый визит в Турцию.

По словам омбудсмена, показания детей выявили системное насилие и грубые нарушения безопасности.

"Эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших", - говорится в отчете.

Среди зафиксированных фактов - изоляция детей, запрет общения с турецкими психологами, наказание лишением пищи и отсутствие контроля за их передвижением.

"Сопровождающие лица запрещали воспитанникам общаться с психологами турецкой стороны, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав", - подчеркнул Лубинец.

Все нарушения подтверждены турецкой стороной.

"Все выявленные нарушения подтверждены главным омбудсменом Турции, который подписал отдельный отчет", - подчеркивается в официальной позиции.

Материалы уже переданы премьер-министру Украины, ответственным министерствам и Офису Генерального прокурора.

"В ОГП были направлены материалы, которые могут свидетельствовать о совершении жестокого обращения в отношении детей", - сообщил он.

Расследование "Слідство.Інфо" стало первым публичным сигналом о возможных нарушениях прав украинских детей, эвакуированных в Турцию.

Журналисты обнародовали фрагменты внутреннего отчета Офиса омбудсмена, в котором говорилось о физическом и психологическом насилии, изоляции детей и других серьезных злоупотреблениях, что вызвало широкий общественный резонанс и заставило государственные органы публично реагировать на ситуацию.

Напомним, еще одну группу детей и подростков удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины. Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине уже удалось вернуть более 1600 детей из России в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Именно массовая депортация украинских детей стала основанием для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

