Пт, 22 серпня
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Українські захисники вперше збили "Орлан"-носій із двома ударними дронами

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 14:49
Українські захисники вперше збили "Орлан"-носій із двома ударними дронами Фото: на фронті вперше знищено "матку"-дрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські захисники вперше знищили російський дрон-"Орлан", який окупанти використовували як носій ударних FPV. Безпілотник ніс під крилами два дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 118-ї ОМБр.

Зенітники 118 окремої механізованої бригади знищили ворожий дрон-"матку" Орлан, що ніс під крилами два FPV-дрони.

До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників - Орлан, Zala та Supercam, проте "матку" вдалося знищити вперше.

"У черговий раз доводимо: небо над нами - під контролем!", - додали військові.

Дрони українського виробництва

Зауважимо, що безпілотники-носії використовуються для доставки та запуску ударних дронів на великі відстані, що становить серйозну загрозу. Знищення такої цілі - важливий крок у протидії новим тактикам ворога.

Зауважимо, що цього року Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.

А кілька днів тому Росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Як виявилось, він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.

Російська Федерація Війна Росії проти України Атака дронів
