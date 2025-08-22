Українські захисники вперше збили "Орлан"-носій із двома ударними дронами

Українські захисники вперше знищили російський дрон-"Орлан", який окупанти використовували як носій ударних FPV. Безпілотник ніс під крилами два дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 118-ї ОМБр .

"У черговий раз доводимо: небо над нами - під контролем!", - додали військові.

До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників - Орлан, Zala та Supercam, проте "матку" вдалося знищити вперше.

Зенітники 118 окремої механізованої бригади знищили ворожий дрон-"матку" Орлан, що ніс під крилами два FPV-дрони.

Дрони українського виробництва

Зауважимо, що безпілотники-носії використовуються для доставки та запуску ударних дронів на великі відстані, що становить серйозну загрозу. Знищення такої цілі - важливий крок у протидії новим тактикам ворога.

Зауважимо, що цього року Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.

А кілька днів тому Росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Як виявилось, він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.