Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (відео)
Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив Федоров.
Що відомо про новий український дрон:
- Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.
- Якщо відстань до 100 км - дрон повертається назад для повторного використання.
- Вартість однієї місії - 10 000 доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300-500 разів більше.
Як зазначив міністр, все це - без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.
"Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - додав Федоров.
Дрони українського виробництва
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.
Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.
Крім цього, на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.