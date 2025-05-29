Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (відео)

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - додав Федоров.

Як зазначив міністр, все це - без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

Що відомо про новий український дрон:

"Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив Федоров.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього, на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

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