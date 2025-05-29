ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (відео)

Четвер 29 травня 2025 17:26
UA EN RU
Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (відео) Фото: Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, який підвищує ефективність ударів по ворогу. Безпілотники вже працюють на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив Федоров.

Що відомо про новий український дрон:

  • Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.
  • Якщо відстань до 100 км - дрон повертається назад для повторного використання.
  • Вартість однієї місії - 10 000 доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300-500 разів більше.

Як зазначив міністр, все це - без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль.

"Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні", - додав Федоров.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська компанія DeepStrikeTech запустила виробництво нового ударного дрона "Батяр", який візуально нагадує іранський Shahed. Він здатний долати відстань у понад 800 км.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього, на початку квітня в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Мінцифра Війна в Україні Дрони
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів