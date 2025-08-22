ua en ru
Украинские защитники впервые сбили "Орлан"-носитель с двумя ударными дронами

Украина, Пятница 22 августа 2025 14:49
Украинские защитники впервые сбили "Орлан"-носитель с двумя ударными дронами Фото: на фронте впервые уничтожена "матка"-дрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские защитники впервые уничтожили российский дрон-"Орлан", который оккупанты использовали как носитель ударных FPV. Беспилотник нес под крыльями два дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 118-й ОМБр.

Зенитчики 118 отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский дрон-"матку" Орлан, который нес под крыльями два FPV-дрона.

До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков - Орлан, Zala и Supercam, однако "матку" удалось уничтожить впервые.

"В очередной раз доказываем: небо над нами - под контролем!", - добавили военные.

Дроны украинского производства

Заметим, что беспилотники-носители используются для доставки и запуска ударных дронов на большие расстояния, что представляет серьезную угрозу. Уничтожение такой цели - важный шаг в противодействии новым тактикам врага.

Заметим, что в этом году Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, который повышает эффективность ударов по врагу. Беспилотники уже работают на поле боя.

А несколько дней назад Россия начала активно применять новый беспилотник с LTE-связью. Как оказалось, он может работать как разведывательный или ударный дрон, а также использоваться для перегрузки украинской ПВО.

Российская Федерация Война России против Украины Атака дронов
