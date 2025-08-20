Росія випробовує новий дрон з LTE-зв’язком: що відомо про небезпечну модифікацію
Росія почала активно застосовувати новий безпілотник з LTE-зв’язком. Він може працювати як розвідувальний або ударний дрон, а також використовуватися для перевантаження української ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
ГУР опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового безпілотника, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.
Як виявилось, він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.
Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.
В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.
Конструкція дрона
Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до "Шахед-131" (Гєрань-1), але дещо менший.
Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.
Ба більше, як виявилось, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї. Зокрема:
- модулі зв’язку,
- мінікомп’ютер,
- регулятор живлення,
- кварцовий генератор.
Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської Zala group.
Виробництво дронів в Росії
Нагадаємо, що під час липневих навчань російський флот начебто представив новий морський дрон. У ВМС України зазначили, що наразі важко об’єктивно оцінити його характеристики.
Крім того, ми писали, що раніше ГУР Міноборони України розкрило подробиці про технічні складові та характеристики нового дрона, який РФ використовує для виявлення позицій української ППО та її перевантаження.