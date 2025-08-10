Українські воїни звільнили та повністю зачистили Безсалівку на Сумщині

Бої у Сумській області

Нагадаємо, росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області. Армія РФ хоче створити так звану "буферну зону" у прикордонних районах України.

У ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, там було зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.

За даними британської розвідки, проте протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області.

Крім того, окупанти посилили обстріли міста Суми та Сумської області. Сьогодні,10 серпня, росіяни дроном вдарили по будівлі Сумської ОВА.