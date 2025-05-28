ЗСУ будуть у Курській області, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський
Українські воїни на Курському напрямку мають "хороше напрацювання". Сили оборони перебуватимуть на території Курської області, поки росіяни не захочуть закінчити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.
Він зазначив, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Їх мета виштовхнути українські сили з Курської області і підготувати наступальні дії на Сумську область.
За словами президента, росіяни хочуть створити так звану "буферну зону" на 10 км вглиб України. Але, як додав глава держави, самі росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.
"Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок - припинення вогню", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що росіяни постійно здійснюють наступальні дії, але провести велику операцію їм не вдалося.
"Накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 км на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ", - пояснив президент.
Зеленський також підтвердив, що Росія стягує 50 тисяч військових до кордону з Сумською областю. Але в українських захисників на Курському напрямку є успіхи. Зокрема, за словами глави держави, українські воїни взяли в полон вісім солдатів РФ в районі Тьоткіно.
Також президент додав, що росіяни хочуть вийти на адміністративний кордон Дніпровської області, а Луганська та Донецька області залишаються стратегічними цілями ворога ще з 2014 року.
Бої у Курській області
Нагадаємо, Сили оборони розпочали наступальну операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.
На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 квадратних кілометрів російської території. Згодом росіяни пішли у наступ. Восени до боїв у Курській області противник залучив солдатів Північної Кореї.
За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України 4700 військових.
У Генштабі ЗСУ зазначали, що ворог на Курському напрямку втратив вже понад 63 тисячі військових вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР.
Крім того, росіяни активізували наступальні дії у Сумській області. Прикордонники повідомляли, що там активно діють ДРГ та малі штурмові групи РФ.
Детальніше про те, що відбувається у Сумській області - у матеріалі РБК-Україна.
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