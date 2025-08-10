Украинские воины освободили и полностью зачистили Безсаловку на Сумщине

Бои в Сумской области

Напомним, россияне усилили наступательные действия на границе Сумской области. Армия РФ хочет создать так называемую "буферную зону" в приграничных районах Украины.

В ГПСУ сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ накапливает войска возле Сумского направления. По его словам, там было сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.

По данным британской разведки, однако в течение последних двух недель войска РФ не достигли никаких заметных успехов в Сумской области.

Кроме того, оккупанты усилили обстрелы города Сумы и Сумской области. Сегодня, 10 августа, россияне дроном ударили по зданию Сумской ОВА.