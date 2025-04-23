Українські воїни знищили ракетний комплекс "Корнет" та станцію розвідки росіян в Часовому Яру

Українські бійці влучними ударами своїх дронів уразили цілу низку російського обладнання неподалік від Часового Яру. Окупанти залишилися без засобів зв'язку та протитанкової оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Модифікація ПТРК "Корнет-Д" може вражати й повітряні цілі.

"Корнет" - протитанковий ракетний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування. Розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Рефлекс", зберігши основні його компонувальні рішення.

"Щоденна бойова робота - без ілюзій, без компромісів", - наголосили військові і показали успіхи воїнів на відео.

У результаті успішних дій штурмовиків ворог втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за українськими силами.

В результаті влучних ударів, було уражено і знищено:

"Захисникам вдалося одним махом знищити цілу низку ворожих засобів спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади влаштували окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами на Краматорському напрямку.

Успіхи українських дронів

Днями пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.

Також пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів у Харківській області. Влучними ударами FPV-дронів знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С".

А на Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.

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