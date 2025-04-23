Украинские воины уничтожили ракетный комплекс "Корнет" и станцию разведки россиян в Часовом Яру

Украинские бойцы точными ударами своих дронов поразили целый ряд российского оборудования неподалеку от Часового Яра. Оккупанты остались без средств связи и противотанковой обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Модификация ПТРК "Корнет-Д" может поражать и воздушные цели.

"Корнет" - противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения.

"Ежедневная боевая работа - без иллюзий, без компромиссов", - отметили военные и показали успехи воинов на видео.

В результате успешных действий штурмовиков враг потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за украинскими силами.

В результате точных ударов, было поражено и уничтожено:

"Защитникам удалось одним махом уничтожить целый ряд вражеских средств наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом", - рассказали в ОСГВ "Хортица".

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады устроили оккупантам "горячие встречи" с FPV-дронами на Краматорском направлении.

Успехи украинских дронов

На днях пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении. Операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

Также пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов в Харьковской области. Меткими ударами FPV-дронов уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

А на Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.

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