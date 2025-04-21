Українські воїни знищили ворожий танк і дві гаубиці "Мста-С" у Харківській області

Українські бійці завдали влучних ударів по російській техніці у Харківській області. У підсумку втрати росіян зросли ще на один танк і дві артилерійські установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Свою майстерність вкотре продемонстрували пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс". Бійці підрозділу вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів.

"На Харківщині пілоти та аеророзвідники РУБпАК "Фенікс" влучними ударами FPV-дронів виявили і знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С", - розповіли в угрупованні військ.

Роботу українських "мисливців" на танки і артилерію ворога ОСУВ показало на відео.

"Оператори безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхотинців, озброєння та ворожу бронетехніку", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Що відомо про гаубицю "Мста-С"

"Мста-С" - радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, розроблена у 1970-х роках. Вона призначена для знищення ворожих позицій, підтримки наземних підрозділів і ураження бронетехніки. Здатна вести вогонь на відстань до 30 км, використовуючи спеціальні снаряди.

Головною перевагою "Мста-С" є її висока мобільність завдяки гусеничному шасі, що забезпечує швидкий рух по різних типах місцевості. Ця гаубиця досі перебуває на озброєнні в низці країн, які продовжують використовувати радянські артилерійські розробки.

Успіхи українських операторів дронів

Днями на Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки.

Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.