ЗСУ вполювали інженерну техніку та склади з боєприпасами росіян на Краматорському напрямку
Українські дрони завдали потужного удару по техніці й піхоті російської армії на одному із ключових напрямків фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку.
Як розповіли в угрупованні військ, оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.
Батальйон "Black Raven" продемонстрував майстерність своїх операторів дронів у відео.
"У черговий відеозвіт роботи пілотів батальйону потрапили ураження, що не так часто побачиш, інженерної машини розгородження, вантажівок, дистанційні пункти пілотування, склади боєприпасів і, звісно ж, особового складу окупантів", - прокоментували відео в батальйоні.
Що таке машина розгородження ІМР-1
ІМР-1 - перша інженерна машина розгородження створена на основі танка, Т-55, яка започаткувала відповідний клас машин у колишньому Радянському Союзі.
По суті, це броньований бульдозер на танковому шасі, але з додатковим маніпулятором. Спроєктували її в конструкторському бюро Омського заводу транспортного машинобудування.
Машина призначена вона для прокладання колонних шляхів на різноманітній місцевості (як у лісі, так і в місті), для пробивання проходів в завалах. Може використовуватись також для земляних робіт - копання і засипання котлованів.
Успіхи українських дронів
Учора пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів у Харківській області. Влучними ударами FPV-дронів знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С".
Днями на Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.
Окрім того, українські дрони зупинили штурм окупантів, які намагалися на мотоциклах дістатися позицій ЗСУ на Торецькому напрямку. Щоб росіяни не повторили спроби, ЗСУ знищили мототехніку ворога.
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