Українські дрони розбили російську техніку на Покровському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Підрозділ "Корсар" і надалі активно працює на передовій, завдаючи точкових втрат ворогу і підтримуючи українських захисників на найскладніших ділянках фронту.

Вся техніка противника була знищена - бронетранспорт горів на місці ураження.

Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.

На Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою - зафіксовано 162 бойових зіткнення вздовж усієї лінії фронту.

На Покровському напрямоку зафіксовано 54 штурмові та наступальні дії противника.

Бої тривали в районах Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка, а також у напрямках Олександрополя та Миролюбівки.

Також, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Українські воїни знешкодили 14 танків, 9 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 208 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів.

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