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Українські дрони розбили російську техніку на Покровському напрямку (відео)

Субота 19 квітня 2025 09:43
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Українські дрони розбили російську техніку на Покровському напрямку (відео) Фото: Українські дрони розбили російську техніку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські дрони знищили російську бронетехніку на Покровському напрямку. Техніка ворога вигоріла вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки.

Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.

Вся техніка противника була знищена - бронетранспорт горів на місці ураження.

Підрозділ "Корсар" і надалі активно працює на передовій, завдаючи точкових втрат ворогу і підтримуючи українських захисників на найскладніших ділянках фронту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою - зафіксовано 162 бойових зіткнення вздовж усієї лінії фронту.

На Покровському напрямоку зафіксовано 54 штурмові та наступальні дії противника.

Бої тривали в районах Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка, а також у напрямках Олександрополя та Миролюбівки.

Також, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Українські воїни знешкодили 14 танків, 9 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 208 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів.

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