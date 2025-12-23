Українські воїни відійшли з Сіверська, - Генштаб

У Генштабі зазначили, що в районі Сіверська тривають важкі бої. Росіяни мають суттєву перевагу в техніці та живій силі. Вони продовжують спроби наступу, незважаючи на суттєві втрати.

Фото: Сіверськ на карті (скріншот)

"З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною", - наголосило українське військове командування.

У Генштабі пояснили, що ворог просунувся завдяки значній перевазі в живій силі та постійному тиску малими штурмовими групами в складних погодних умовах.

"Місто залишається під вогневим контролем наших військ. Окупантам, які перебувають у місті, завдається поразка, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їх подальшого просування", - додали там.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на Слов'янському напрямку.