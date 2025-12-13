Розвідка Британії оцінила ситуацію в Сіверську та на підступах до Покровська
Російські війська продовжують спроби просування в районі Сіверська Донецької області, користуючись несприятливими погодними умовами. Водночас заяви РФ про повний контроль над містом не відповідають дійсності.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в аналітичному звіті розвідки Великої Британії від 13 грудня
За оцінками британської сторони, російські сухопутні війська намагаються проникнути до Сіверська, використовуючи туман, і, ймовірно, змогли зайняти окремі позиції в центральній частині міста. Водночас українські Сили оборони продовжують утримувати західні райони, що свідчить про триваючі бої.
"Сіверськ вже давно є ціллю для російських сил, які кілька разів без успіху намагалися штурмувати місто. Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, - Слов'янськ і Краматорськ", - зазначили у британській розвідці.
Крім того, за даними британської розвідки, українські військові зберігають обмежену здатність проводити локальні рейдові дії в північній частині Покровська.
У звіті також зазначається, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат під час інтенсивних бойових дій уздовж усієї лінії фронту. За оцінками Лондона, у 2025 році втрати РФ убитими та пораненими можуть сягати близько 395 тисяч осіб.
Бої в Покровську
У понеділок, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про запланований відхід українських підрозділів у районах Лісівки та Сухого Яру на південь від Мирнограда. За даними військових, маневр здійснили для переходу на більш вигідні оборонні позиції та збереження життя особового складу.
Головнокомандувач Олександр Сирський пояснив, що українські сили відійшли з позицій за 5–7 кілометрів від Покровська на Донеччині через відсутність можливості ротації та постійні спроби противника обійти укріплення. За його словами, подальше утримання цих рубежів втратило військовий сенс.
Водночас 27 листопада Сирський повідомляв про звільнення близько 11,5 кв. км у Покровську протягом тижня - це понад третина міста. Попри це, російська сторона заявляла про контроль над більшістю населеного пункту, а згодом оголосила про його нібито повну окупацію.
Раніше Сирський також визнавав, що восени був період, коли українські підрозділи тимчасово залишали Покровськ.
За останніми даними, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.