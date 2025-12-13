Розвідка Британії оцінила ситуацію в Сіверську та на підступах до Покровська

Російські війська продовжують спроби просування в районі Сіверська Донецької області, користуючись несприятливими погодними умовами. Водночас заяви РФ про повний контроль над містом не відповідають дійсності.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в аналітичному звіті розвідки Великої Британії від 13 грудня

За оцінками британської сторони, російські сухопутні війська намагаються проникнути до Сіверська, використовуючи туман, і, ймовірно, змогли зайняти окремі позиції в центральній частині міста. Водночас українські Сили оборони продовжують утримувати західні райони, що свідчить про триваючі бої.

"Сіверськ вже давно є ціллю для російських сил, які кілька разів без успіху намагалися штурмувати місто. Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, - Слов'янськ і Краматорськ", - зазначили у британській розвідці.



Крім того, за даними британської розвідки, українські військові зберігають обмежену здатність проводити локальні рейдові дії в північній частині Покровська.

У звіті також зазначається, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат під час інтенсивних бойових дій уздовж усієї лінії фронту. За оцінками Лондона, у 2025 році втрати РФ убитими та пораненими можуть сягати близько 395 тисяч осіб.