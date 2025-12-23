Украинские воины отошли из Северска, - Генштаб

Украинские защитники вышли из Северска Донецкой области. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизни воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
В Генштабе отметили, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои. Россияне имеют существенное преимущество в технике и живой силе. Они продолжают попытки наступления, несмотря на существенные потери.
"С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", - подчеркнуло украинское военное командование.
В Генштабе объяснили, что враг продвинулся благодаря значительном преимуществе в живой силе о постоянному давлению малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.
"Город остается под огневым контролем наших войск. Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения", - добавили там.
Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.
Напомним, еще 13 декабря британская разведка сообщала о том, что российские солдаты проникают в Северск под прикрытием тумана. При этом оккупантам еще тогда удалось занять центральную часть города.
На тот момент украинские воины продолжали удерживать западную часть города.
При этом еще 10 декабря аналитики интерактивной карты DeepState сообщали о том, что Северск "понемногу оказывается" в руках оккупантов.
В то же время в Оперативном командовании "Восток" заявляли о том, что слухи о контроле россиян над городом не соответствуют действительности.