Українські воїни важким бомбером розгатили ворожу автівку з РЕБом (відео)

Українські захисники знищили автівку російських окупантів з РЕБом. Для цього воїни застосували важкий бомбер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем у Facebook.

Як зазначається, бійці полку Nemesis наздогнали, зупинили та розбомбили ворожу автівку з РЕБом. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта при спробі втечі.

Українські дронарі зазначили, що знищення швидких рухомих цілей важким бомбером вимагає високого рівня професіоналізму від пілота.

"Nemesis летить та бомбить по-серйозному - може за один виліт знищити бронетехніку, але не має такої швидкості та маневровості, як у FPV-дронів", - йдеться у повідомленні.

