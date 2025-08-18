Генштаб оновив дані: де тривають найзапекліші бої
Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські воїни відбили 58 наступальних штурмові противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними військових, російські війська завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 152 керовані авіабомби. Також окупанти залучили для ударів 5132 дрони-камікадзе та здійснили 5173 обстріли, з них 73 - із реактивних систем залпового вогню.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Красний Хутір на Чернігівщині, Ромашкове на Сумщині, Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка на Запоріжжі, а також Ольгівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині.
У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 10 районів зосередження особового складу і техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління.
Ситуація на фронтах
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, та здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, дев’ять із них - з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони у районах Вовчанська та в напрямку Хатнього і Одрадного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Українські захисники відбили штурми в районах Западного, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Куп’янська і Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку противник здійснив 21 атаку, намагаючись просунутися в районах Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Григорівки, а також у напрямку Дробишевого, Ямполя та Колодязів.
На Сіверському напрямку наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Загарбники атакували у напрямку Предтечиного, Олександро-Шультиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції Сил оборони в районах Торецька, Щербинівки та у напрямку Олександро-Шультиного, Плещіївки й Русиного Яру.
На Покровському напрямку українські воїни зупинили 58 наступальних і штурмових дій противника поблизу Полтавки, Вільного, Нового Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки й Молодецького.
На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 28 атак у районах Зеленого Гаю, Толстого, Олександрограда, Воскресенки, Маліївки, Вільного Поля та Темирівки.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог безуспішно намагався просунутися в районі Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку російські війська здійснили чотири марні спроби наблизитися до наших позицій.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати армії РФ
Минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб.
Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.