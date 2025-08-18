Генштаб оновив дані: де тривають найзапекліші бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За даними військових, російські війська завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 152 керовані авіабомби. Також окупанти залучили для ударів 5132 дрони-камікадзе та здійснили 5173 обстріли, з них 73 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Красний Хутір на Чернігівщині, Ромашкове на Сумщині, Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка на Запоріжжі, а також Ольгівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 10 районів зосередження особового складу і техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, та здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, дев’ять із них - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони у районах Вовчанська та в напрямку Хатнього і Одрадного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Українські захисники відбили штурми в районах Западного, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та у напрямку Куп’янська і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку противник здійснив 21 атаку, намагаючись просунутися в районах Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Григорівки, а також у напрямку Дробишевого, Ямполя та Колодязів.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Загарбники атакували у напрямку Предтечиного, Олександро-Шультиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції Сил оборони в районах Торецька, Щербинівки та у напрямку Олександро-Шультиного, Плещіївки й Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 58 наступальних і штурмових дій противника поблизу Полтавки, Вільного, Нового Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки й Молодецького.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 28 атак у районах Зеленого Гаю, Толстого, Олександрограда, Воскресенки, Маліївки, Вільного Поля та Темирівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог безуспішно намагався просунутися в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські війська здійснили чотири марні спроби наблизитися до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.