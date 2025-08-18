ua en ru
Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Україна, Понеділок 18 серпня 2025 08:14
Фото: за добу росіяни втратили 940 осіб особового складу (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 070 890 (+940) осіб;
  • танків - 11 118 (+2) од;
  • бойових броньованих машин - 23 148 (+5) од;
  • артилерійських систем - 31 632 (+43) од;
  • РСЗВ - 1469 (+1) од;
  • засоби ППО - 1208;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51 685 (+157);
  • крилаті ракети - 3558;
  • кораблі / катери - 28;
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 58 937 (+116);
  • спеціальна техніка - 3942.

Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 17 серпня, на фронті протягом доби відбулося 127 бойових зіткнень. Третина боїв відбулися на Покровському напрямку.

Детальніше про звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

