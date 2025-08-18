Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - близько 1 070 890 (+940) осіб;

танків - 11 118 (+2) од;

бойових броньованих машин - 23 148 (+5) од;

артилерійських систем - 31 632 (+43) од;

РСЗВ - 1469 (+1) од;

засоби ППО - 1208;

літаків - 422 од;

гелікоптерів - 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51 685 (+157);

крилаті ракети - 3558;

кораблі / катери - 28;

підводні човни - один;

автомобільна техніка та автоцистерни - 58 937 (+116);

спеціальна техніка - 3942.