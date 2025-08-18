Росіяни втратили за добу понад 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Фото: за добу росіяни втратили 940 осіб особового складу (Getty Images)
За останню добу, з 18 на 19 серпня, росіяни втратили на фронті ще 940 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, дронів та автотехніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 070 890 (+940) осіб;
- танків - 11 118 (+2) од;
- бойових броньованих машин - 23 148 (+5) од;
- артилерійських систем - 31 632 (+43) од;
- РСЗВ - 1469 (+1) од;
- засоби ППО - 1208;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51 685 (+157);
- крилаті ракети - 3558;
- кораблі / катери - 28;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 58 937 (+116);
- спеціальна техніка - 3942.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вечір, 17 серпня, на фронті протягом доби відбулося 127 бойових зіткнень. Третина боїв відбулися на Покровському напрямку.
Детальніше про звіт Генерального штабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.