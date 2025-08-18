ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские воины тяжелым бомбером разбили вражескую машину с РЭБом (видео)

Украина, Понедельник 18 августа 2025 21:43
UA EN RU
Украинские воины тяжелым бомбером разбили вражескую машину с РЭБом (видео) Фото: ВСУ дронами уничтожили вражескую машину с РЭБом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили машину российских оккупантов с РЭБом. Для этого воины применили тяжелый бомбер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем в Facebook.

Как отмечается, бойцы полка Nemesis догнали, остановили и разбомбили вражескую машину с РЭБом. После чего догнали и обезвредили еще и оккупанта при попытке бегства.

Украинские дронщики отметили, что уничтожение быстрых движущихся целей тяжелым бомбером требует высокого уровня профессионализма от пилота.

"Nemesis летит и бомбит по-серьезному - может за один вылет уничтожить бронетехнику, но не имеет такой скорости и маневренности, как у FPV-дронов", - говорится в сообщении.

Потери РФ на войне

По данным Генштаба ВСУ, Россия в начале полномасштабной войны потеряла уже 1 070 890 человек. Только за сутки украинские защитники ликвидировали 940 человек.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 182 боевых столкновения. Самым тяжелым направлением фронта остается Покровское. Там "горячие" идут бои в районе Покровска и Доброполья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия