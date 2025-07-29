Українські волейболістки дебютують у Лізі націй-2026: FIVB офіційно запросила збірну

Збірна України дебютує

За інформацією Федерації волейболу України (ФВУ), наша збірна посідає 15-ту позицію у світовому рейтингу - найвищу серед тих команд, які не виступали в поточному розіграші VNL.

Саме це дозволило "синьо-жовтим" отримати шанс дебютувати на одному з найпрестижніших міжнародних турнірів. У 2026 році українки замінять Республіку Корея, яка завершила цьогорічну Лігу націй на 18-му місці.

ФВУ має підтвердити участь до 30 липня, і вже повідомила про готовність зробити це найближчим часом.

Перемога в Золотій Євролізі - ключ до VNL

Цього сезону підопічні Якуба Глушака тріумфували в Золотій Євролізі, що дало їм шанс на підвищення у класі.

Жіноча збірна України дебютує в Лізі націй вже наступного року - слідом за чоловічою командою, яка раніше зробила гучну заявку на міжнародному рівні.

У 2025 році українські волейболісти завершили турнір на 9-й позиції, опинившись всього за крок від Фіналу восьми. Їхній прорив став найкращим результатом чоловічої збірної в історії виступів у VNL.

Попереду - чемпіонат світу

Перед участю в Лізі націй на команду чекає виступ у жіночому чемпіонаті світу, який стане першим для України з 1994 року.

Турнір розпочнеться 23 серпня, і стартовим суперником українок стане Сербія. Також у групі зіграють Італія та Японія. А до плейоф вийдуть дві найкращі команди квартету.

Склад збірної на мундіаль зазнав втрат, адже через травму змагання пропустить ключова догравальниця Юлія Димар.