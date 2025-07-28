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Волейболістки України у топ-15: оновлений рейтинг FIVB після Ліги націй-2025

Понеділок 28 липня 2025 16:03
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Волейболістки України у топ-15: оновлений рейтинг FIVB після Ліги націй-2025 Жіноча збірна України з волейболу (instagram.com/fvu.official)
Автор: Катерина Урсатій

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлені світові рейтинги жіночих збірних після завершення фінального турніру Ліги націй-2025.

Про зміни у рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.

Італія здобула третій титул Ліги націй

У вирішальному матчі, який відбувся 27 липня, збірна Італії обіграла команду Бразилії у чотирьох сетах та втретє стала чемпіоном Ліги націй.

Ця перемога дозволила італійкам зрівнятися за кількістю виграних титулів із США, які є рекордсменками змагань.

Україна 15 у рейтингу FIVB: путівка до Ліги Націй

Після блискучого переможного виступу в Золотій Євролізі-2025, жіноча національна команда посіла 15 місце у світовому рейтингу та забезпечила омріяне місце у Лізі націй-2026.

І це буде перший в історії дебют українок в елітному турнірі, який об’єднує найсильніші збірні світу.

Таким чином, слідом за чоловічою збірною, яка вже закріпилася в Лізі націй, жіноча команда також увійде до числа найкращих на планеті.

Стабільність у топ-10 рейтингу

Після завершення турніру позиції команд із Фіналу восьми не зазнали змін.

Лідером рейтингу залишається Італія, а на другому та третьому місцях розташувалися Бразилія і Польща відповідно. А національна команда Німеччини, яка закриває десятку найкращих збірних.

Топ-10 світового рейтингу жіночих збірних FIVB:

  1. Італія - 476,26 очок
  2. Бразилія - 426,80
  3. Польща - 365,17
  4. Китай - 348,60
  5. Японія - 348,27
  6. Туреччина - 337,60
  7. США - 332,77
  8. Нідерланди - 262,75
  9. Сербія - 261,75
  10. Німеччина - 252,03

Позиції інших провідних збірних:

  1. Канада - 238,63
  2. Чехія - 205,94
  3. Франція - 192,72
  4. Україна - 192,10
  5. Пуерто-Рико - 190,09
  6. Аргентина - 189,05
  7. Бельгія - 188,78

Україна готується до ЧС 2025 року

Найближчий великий міжнародний турнір - це чемпіонат світу з волейболу, який відбудеться у Тайланді з 22 серпня по 7 вересня.

Жіноча збірна України потрапила до групи H, де її суперниками будуть Сербія, Камерун і Японія.

Перший матч групового етапу українська команда проведе 23 серпня проти збірної Сербії. Цей поєдинок стане першим кроком України у боротьбі за світову першість.

Раніше ми писали про те, як Україна поступилась Канаді, і так чоловіча збірна втратила шанси на плей-офф волейбольної Ліги націй.

Також читайте, як молодіжна збірна України наблизилася до Євроволей-2026.

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