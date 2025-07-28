Волейболістки України у топ-15: оновлений рейтинг FIVB після Ліги націй-2025
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлені світові рейтинги жіночих збірних після завершення фінального турніру Ліги націй-2025.
Про зміни у рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.
Італія здобула третій титул Ліги націй
У вирішальному матчі, який відбувся 27 липня, збірна Італії обіграла команду Бразилії у чотирьох сетах та втретє стала чемпіоном Ліги націй.
Ця перемога дозволила італійкам зрівнятися за кількістю виграних титулів із США, які є рекордсменками змагань.
Україна 15 у рейтингу FIVB: путівка до Ліги Націй
Після блискучого переможного виступу в Золотій Євролізі-2025, жіноча національна команда посіла 15 місце у світовому рейтингу та забезпечила омріяне місце у Лізі націй-2026.
І це буде перший в історії дебют українок в елітному турнірі, який об’єднує найсильніші збірні світу.
Таким чином, слідом за чоловічою збірною, яка вже закріпилася в Лізі націй, жіноча команда також увійде до числа найкращих на планеті.
Стабільність у топ-10 рейтингу
Після завершення турніру позиції команд із Фіналу восьми не зазнали змін.
Лідером рейтингу залишається Італія, а на другому та третьому місцях розташувалися Бразилія і Польща відповідно. А національна команда Німеччини, яка закриває десятку найкращих збірних.
Топ-10 світового рейтингу жіночих збірних FIVB:
- Італія - 476,26 очок
- Бразилія - 426,80
- Польща - 365,17
- Китай - 348,60
- Японія - 348,27
- Туреччина - 337,60
- США - 332,77
- Нідерланди - 262,75
- Сербія - 261,75
- Німеччина - 252,03
Позиції інших провідних збірних:
- Канада - 238,63
- Чехія - 205,94
- Франція - 192,72
- Україна - 192,10
- Пуерто-Рико - 190,09
- Аргентина - 189,05
- Бельгія - 188,78
Україна готується до ЧС 2025 року
Найближчий великий міжнародний турнір - це чемпіонат світу з волейболу, який відбудеться у Тайланді з 22 серпня по 7 вересня.
Жіноча збірна України потрапила до групи H, де її суперниками будуть Сербія, Камерун і Японія.
Перший матч групового етапу українська команда проведе 23 серпня проти збірної Сербії. Цей поєдинок стане першим кроком України у боротьбі за світову першість.
Раніше ми писали про те, як Україна поступилась Канаді, і так чоловіча збірна втратила шанси на плей-офф волейбольної Ліги націй.
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