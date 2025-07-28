Волейболістки України у топ-15: оновлений рейтинг FIVB після Ліги націй-2025

Про зміни у рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації волейболу.

Італія здобула третій титул Ліги націй

У вирішальному матчі, який відбувся 27 липня, збірна Італії обіграла команду Бразилії у чотирьох сетах та втретє стала чемпіоном Ліги націй.

Ця перемога дозволила італійкам зрівнятися за кількістю виграних титулів із США, які є рекордсменками змагань.

Україна 15 у рейтингу FIVB: путівка до Ліги Націй

Після блискучого переможного виступу в Золотій Євролізі-2025, жіноча національна команда посіла 15 місце у світовому рейтингу та забезпечила омріяне місце у Лізі націй-2026.

І це буде перший в історії дебют українок в елітному турнірі, який об’єднує найсильніші збірні світу.

Таким чином, слідом за чоловічою збірною, яка вже закріпилася в Лізі націй, жіноча команда також увійде до числа найкращих на планеті.

Стабільність у топ-10 рейтингу

Після завершення турніру позиції команд із Фіналу восьми не зазнали змін.

Лідером рейтингу залишається Італія, а на другому та третьому місцях розташувалися Бразилія і Польща відповідно. А національна команда Німеччини, яка закриває десятку найкращих збірних.

Топ-10 світового рейтингу жіночих збірних FIVB:

Італія - 476,26 очок Бразилія - 426,80 Польща - 365,17 Китай - 348,60 Японія - 348,27 Туреччина - 337,60 США - 332,77 Нідерланди - 262,75 Сербія - 261,75 Німеччина - 252,03

Позиції інших провідних збірних:

Канада - 238,63 Чехія - 205,94 Франція - 192,72 Україна - 192,10 Пуерто-Рико - 190,09 Аргентина - 189,05 Бельгія - 188,78

Україна готується до ЧС 2025 року

Найближчий великий міжнародний турнір - це чемпіонат світу з волейболу, який відбудеться у Тайланді з 22 серпня по 7 вересня.

Жіноча збірна України потрапила до групи H, де її суперниками будуть Сербія, Камерун і Японія.

Перший матч групового етапу українська команда проведе 23 серпня проти збірної Сербії. Цей поєдинок стане першим кроком України у боротьбі за світову першість.