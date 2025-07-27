Італія виграла жіночу Лігу націй з волейболу (відео)

Втретє в історії Італія виграла жіночу Лігу націй з волейболу. У фіналі збірна здолала Бразилію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ліги націй.

Як минула Ліга націй з волейболу

Збірна Італії провела турнірну дистанцію без жодного програшу, впевнено вигравши основний раунд. У плей-оф команда не залишила шансів команді США (3:0), а згодом перемогли й господарок вирішального етапу - Польщу (3:0).

У фіналі на них чекала Бразилія, яка в групі фінішувала другою, поступившись саме Італії, чинним чемпіонкам Ліги націй. У матчах на виліт бразилійки спершу розібралися з Німеччиною у трьох сетах, а потім у напруженому п’ятисетовому трилері переграли Японію, майбутніх срібних призерок турніру.

Фінал Ліги націй Італія - Бразилія

Стартовий сет розпочався з переваги Бразилії, яка зуміла відірватися на чотири очки. Але Італія швидко надолужила з рахунком 13:13, після чого вийшла вперед. Утім наприкінці партії саме бразилійки видали серію з восьми очок і виграли (25:22).

У другому сеті Італія взяла гру під контроль з перших розіграшів. Збірна впевнено тримала лідерство протягом усієї партії та оформила розгромну перемогу (25:18).

Третій сет почався з переваги Італії, однак Бразилія зрівняла рахунок (9:9). Чинні чемпіонки відповіли ривком і втримали перевагу, попри спроби суперниць повернутись у гру (25:22).

Четверта партія вийшла найнапруженішою: команди йшли очко в очко до позначки (16:16). Саме з цього моменту Італія реалізувала вирішальну серію, набравши чотири очки поспіль і закривши сет із рахунком (25:22).