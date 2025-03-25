Плотницький завершив кар'єру в збірній України: зірковий волейболіст піде "іншим шляхом"

Екс-капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький офіційно оголосив про завершення кар'єри в складі національної збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook спортсмена .

Своє рішення 27-річний спортсмен оприлюднив на сторінці в соцмережі. Причини такого кроку він не назвав.

"Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов'язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа", – зокрема написав Плотницький.

Зірковий волейболіст виступав за збірну України з 2017 до 2023 року. Довгий час був беззаперечним лідером та капітаном команди. У складі "синьо-жовтих" двічі виграв "срібло" Золотої Євроліги (2021, 2023 роки), а також здобув "бронзу" Кубка претендентів-2023. Останній матч за збірну України провів у 2023 році – у кваліфікації на Олімпіаду в Парижі.

У травні 2024 року Плотницький разом ще з вісьмома волейболістами – Василем Тупчієм, Яном Єрещенком, Дмитром Терьоменком, Горденом Бровою, Віталієм Щитковим, Іллею Ковальовим, Тимофієм Полуяном та Владиславом Щуровим, відмовилися грати за національну команду.

Формальні причини назвались різні, зокрема, бажання відпочити після важкого сезону та травми. Але насправді гравці таким чином висловили незгоду зі звільненням попереднього наставника команди – латвійця Угіса Крастіньша та призначенням на його місце аргентинського фахівця Рауля Лосано.

Нещодавно президент Федерації волейболу України Михайло Мельник повідомив, що Плотницький повернеться в збірну. Але, як бачимо, цього не станеться.

Зазначимо, що у поточному році "синьо-жовті" зіграють на двох престижних змаганнях: Лізі націй (11 червня – 20 липня) та чемпіонаті світу (12-28 вересня).

Хто такий Олег Плотницький

Уродженець Вінницької область, волейболом почав займатися у Хмельницькому. У восьмому класі переїхав до Харкова, де навчався в обласному училищі фізичної культури.

На дорослому рівні дебютував у складі тамтешньої "Юракадемії". Згодом перейшов у харківський "Локомотив", у складі якого двічі став чемпіоном України. Восени 2017-го перебрався до італійської "Монци". У сезоні-2019/20 змінив прописку в межах італійської Суперліги, переїхавши до "Перуджі". У лавах умбрійців оформив золотий дубль в сезоні-2023/24.

Батьки – теж волейболісти. Після завершення ігрової кар'єри батько перейшов на тренерську роботу, а син став одним із його вихованців.