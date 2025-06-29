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Жіноча збірна України повторила рекорд за титулами волейбольної Золотої Євроліги

Енгельгольм, Неділя 29 червня 2025 23:30
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Жіноча збірна України повторила рекорд за титулами волейбольної Золотої Євроліги Фото: Тріумфатор турніру – збірна України (cev.eu)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України з волейболу тріумфувала у фіналі Золотої Євроліги-2025, здолавши Угорщину. Ця перемога стала для "синьо-жовтих" вже третьою в історії на турнірі – таким чином, українки повторили рекорд змагань за кількістю титулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Золота Євроліга-2025, жінки, фінал

Україна – Угорщина – 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17)

Як пройшов фінал

У вирішальному матчі фінального турніру, який цьогоріч проходив в Енгельгольмі (Швеція), підопічні польського фахівця Якуба Глушака провели майже бездоганну гру.

Уже на старті першого сету Україна повела 5:0, а в підсумку впевнено виграла партію з рахунком 25:16.

Угорки оговталися у другому сеті й зуміли вирвати перемогу 25:23. Однак на цьому їхній спротив фактично завершився.

У наступних двох партіях перевага української команди не викликала сумнівів. Завдяки потужним атакам Міленко, Артишук, Шаргородської та злагодженій грі на блоці наші волейболістки розгромили суперниць – 25:15 і 25:17 відповідно.

Рекордний титул України

Це вже третій титул для збірної України на турнірі. Раніше наші волейболістки ставали чемпіонками у 2017 та 2023 роках. За кількістю перемог у Золотій Євролізі українки наздогнали збірну Сербії, яка у 2009, 2010 та 2011 роках виграла три трофеї поспіль.

Для збірної Угорщини фінал став другим програним у турнірах Золотої Євроліги. Після "золота" у 2015 році угорки поступалися Болгарії у вирішальному матчі 2018-го, а тепер – Україні.

Найуспішніші збірні в історії Золотої Євроліги (жінки):

  • Україна – 3 титули (2017, 2023, 2025)
  • Сербія – 3 титули (2009, 2010, 2011)
  • Болгарія – 2 титули (2018, 2021)
  • Чехія – 2 титули (2012, 2019)

Раніше ми писали, як волейболістки збірної України не дочекались гімну і самотужки заспівали його.

Також читайте про Максима Шульгу – українського таланта, який гратиме в НБА за "Бостон Селтікс".

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