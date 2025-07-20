ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна поступилась Канаді і втратила шанси на плей-офф волейбольної Ліги націй

Любляна, Неділя 20 липня 2025 16:32
UA EN RU
Україна поступилась Канаді і втратила шанси на плей-офф волейбольної Ліги націй Фото: Збірна України не змогла пробитись до вісімки найкращих у дебютному сезоні в ЛН (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

20 липня чоловіча збірна України з волейболу проводила заключний поєдинок основного етапу волейбольної Ліги націй. Від результату гри з канадцями залежало, чи потраплять "синьо-жовті" у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Волейбол, Ліга націй, 12-й тур

Україна – Канада – 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Розклади перед грою

Україна невдало провела заключний, третій ігровий тиждень турніру, матчі якого проходили в словенській Любляні. Після перемоги над Нідерландами (3:2), сталися поразки від Італії (2:3) та Сербії (0:3).

Тож доля путівки в плей-офф вирішувалася в останньому поєдинку проти Канади. Нашу команду влаштовувала перемога з рахунком 3:0 або 3:1. Варіант з тай-брейком (3:2 чи 2:3) залишав шанси – тут багато залежало від результатів зустрічей інших команд. А от поразка – 1:3 або 0:3 зачиняла "синьо-жовтим" двері до топ-8.

Деталі поєдинку

Після невдалого старту першого сету українці скоротили відставання (виграли чотири подачі поспіль), але канадці знову відірвалися та виграли партію – 25:21.

У другому сеті "синьо-жовті" почали активно – три поспіль виграні подачі дозволили їм утримувати лідерство до самого кінця. Попри спробу канадців перевести гру у "більше-менше", українці довели сет до перемоги (27:25) та зрівняли рахунок у матчі.

Третя партія стала ключовою. Перевага переходила з рук в руки: за рахунку 21:18 на користь України здавалося, що сет буде виграно. Однак Канада зуміла перевести гру у нервову кінцівку та вирвати перемогу – 31:29.

У четвертому сеті українці не змогли повернути контроль над грою. Попри кілька спроб наздогнати суперника, Канада довела партію до переможного завершення – 25:21.

Підсумок дебютного сезону

Поразка – 1:3 не дозволила "синьо-жовтим" пробитися до числа найкращих вже в дебютному сезоні в престижному турнірі.

Попри це, "синьо-жовті", які виграли шість матчів і в стількох же поступилися, не лише гарантували собі місце в Лізі націй на наступний сезон, а й достроково забезпечили фініш у топ-10.

Для дебютанта – результат майже ідеальній. Але близькість до плей-офф і підсумкове непотрапляння все ж залишили гіркий присмак.

Раніше писали про рекорд, який повторила жіноча збірна України за титулами волейбольної Золотої Євроліги.

Також читайте розповідь тренера Рауля Лосано про роботу з волейбольною збірною України під час війни та конфлікт з Плотницьким.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Волейбол Ліга націй
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні